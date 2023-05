Hospital Universitário de Canoas retoma as cirurgias eletivas

As cirurgias eletivas no Hospital Universitário de Canoas (HU) serão retomadas no domingo (21). Os pacientes que tiveram seus procedimentos suspensos receberão prioridade na retomada. A equipe da instituição entrará em contato para realizar o agendamento. Devido a restrições técnicas, a retomada das cirurgias e o contato serão realizados de maneira gradual.

As cirurgias eletivas estavam suspensas desde 27 de abril em função de problemas financeiros do hospital, que acumula uma dívida de mais de R$ 12 milhões. O motivo, segundo explicam a direção do hospital e a prefeitura, foi causada pela demora na assinatura do aditivo ao contrato com a prefeitura, ainda em 2022. O aditivo deveria ter sido assinado em julho, mas se concretizou quase seis meses depois. Com isso, o município deixou de repassar R$ 18 milhões ao hospital durante o período para os procedimentos.

Para que os procedimentos pudessem ser retomados, a Prefeitura realizou, somente durante o mês de maio, o repasse de R$ 9.3 milhões ao hospital. Mesmo diante da crise financeira do município, que acumulou uma dívida de R$ 169 milhões no último ano, a prefeitura tem buscado soluções. A ideia é que os procedimentos represados sejam remarcados o mais rápido possível.