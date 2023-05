Militares são convocados para ações contra a dengue em Santa Maria

Agentes da Vigilância em Saúde de Santa Maria estiveram na Vila Militar do Exército Coronel Niederauer para a capacitação de 60 militares que passam, a partir desta sexta-feira (19), a atuar na busca por focos do mosquito Aedes aegypti nos bairros com mais incidência de casos da doença. Com o acréscimo dos militares, a busca dá um salto de 20 para 80 pessoas que passam a atuar na visita a residências e áreas com potencial foco de acúmulo de água parada.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Streb, é uma passo que vem sendo planejado há algum tempo e agora será possível com a definição do número de militares que vão trabalhar na força-tarefa. "Basicamente a atuação deles será na ação mais eficiente que temos no combate ao mosquito, que é a realização de visita nas residências em zonas onde há casos positivos. Eles serão acompanhados pelos nossos agentes. Mas, após a capacitação, eles poderão fazer o mesmo trabalho. Então, onde um agente levava uma manhã para cobrir um quarteirão, esse tempo será muito reduzido e poderemos atuar de forma mais eficaz e urgente", explica. Há ações previstas para esta sexta-feira nos bairros Lorenzi, Pinheiro Machado e Santa Marta.