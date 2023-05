São Leopoldo e PRF firmam acordo para recolhimento de animais na BR-116

A prefeitura de São Leopoldo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul firmaram convênio para recolhimento de equinos capturados na BR-116, no trecho do município. O acordo de cooperação técnica prevê que a Secretaria de Proteção Animal fará o encaminhamento dos animais e, em contrapartida, a PRF fará a doação de um veículo para transporte de animais atendidos pela pasta.

O prefeito Ary Vanazzi lembra que a PRF já participa de atividades em conjunto com o município, a exemplo do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). "Essa integração do serviço público dá resultado. Quanto mais estreitarmos as relações entre as instituições públicas, mais serviço de qualidade e mais eficiência," disse o prefeito ao assinar o convênio.

A ação vai complementar o projeto do governo municipal de fim da tração animal. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no RS, Anderson Nunes dos Santos, conta que animais soltos na via federal é um problema sério enfrentado pelos agentes. "Às vezes ele fica na pista com o animal solto, não sabe o que fazer, não tem veterinário, às vezes o animal se acidenta também e o policial fica de mãos atadas, com o animal sofrendo", relata Nunes "Ao saber que São Leopoldo tem esse profissionalismo na retirada de animais, fico muito contente, vamos tentar levar esse acordo como referência para o Estado", complementou.