Pronto Atendimento Pediátrico vai para novo local em Alvorada

O Pronto Atendimento Pediátrico de Alvorada passou, nesta quinta-feira (18), a ocupar um novo espaço, nas dependência do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na rua Bandeirantes, 52 - Parada 47. No novo espaço, a unidade atenderá vai disponibilizar aos beneficiários uma equipe com profissionais da área, médica, enfermagem, nutrição e higienização para o atendimento.

O novo espaço dispõe de consultórios médicos, espaço para triagem, sala de isolamento, sala de urgência, sala de sutura, sala de inalação e sala de observação/repouso. "A estruturação e localização do Pronto Atendimento foram idealizadas de forma a oferecer ao usuário a melhor experiência em atendimento pediátrico, com profissionais capacitados e ambiente que favorece a oferta de todos os serviços de forma fácil, rápida e segura", disse a secretária Neusa Abruzzi, ao citar a proximidade do novo espaço com os serviços que compõem o Centro de Especialidades Odontológicas, o Serviços Integrados para a Mulher (SIM) e o Pronto Atendimento Pediátrico.