Centro de treinamento para judocas será erguido em Santa Cruz do Sul

O município de Santa Cruz do Sul, em parceria com a Associação de Judô Santa Cruz (Ajusc), anunciou a construção de uma sede para o Centro de Treinamento de Judô, que será erguida no Parque da Oktoberfest. Com cerca de 700 metros quadrados, o local abrigará o tatame, que é o espaço para treinamento, escritório, mezanino para a atividade de reforço escolar, copa, banheiros e vestiários.