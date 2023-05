Primeiras obras da PPP em Eldorado do Sul começam na segunda-feira

A partir da segunda-feira (22), o bairro Progresso, em Eldorado do Sul, recebe as intervenções para a implantação de 5,7 quilômetros de rede coletora de esgoto e de 708 ramais de ligação. Com isso, em torno de 920 famílias da região terão acesso ao tratamento de esgoto ainda este ano, uma vez que a conclusão está prevista até outubro. Esta é a primeira obra do cronograma de expansão da parceria público-privada (PPP) para a universalização do saneamento em Eldorado do Sul, e a escolha de começar por esse bairro aconteceu em conjunto entre a prefeitura e a Corsan, visto a necessidade da comunidade local em ter acesso, a curto prazo, ao sistema de esgotamento sanitário.

As intervenções serão realizadas nas vias e calçadas, com bloqueios parciais e totais, sendo que nas primeiras duas semanas as frentes de trabalho atuarão na Estrada do Conde e ruas F, Oscar Niemeyer, Monteiro Lobato, Machado de Assis e rua G. A expansão também contempla a instalação de uma estação elevatória na praça Triângulo Progresso, estrutura que vai bombear o efluente coletado no bairro para o tratamento na ETE Ponta da Figueira.

A ampliação da rede e a conexão das residências ao sistema beneficiarão aproximadamente 2,2 mil moradores do bairro Progresso/Costaneira que, por meio do tratamento de esgoto, contarão com mais dignidade, saúde e qualidade de vida. Além disso, as obras também representam um significativo impacto ambiental já que os dejetos dessas residências deixarão de ser lançados sem tratamento no rio Guaíba.

Para o diretor-executivo da Ambiental Metrosul - empresa que assumiu a PPP na Região Metropolitana - Fábio Arruda, a intenção é que cada vez mais pessoas tenham acesso ao tratamento de esgoto e percebam seus benefícios diretos. "O começo da expansão em Eldorado do Sul representa também o avanço da nossa atuação no município, reafirmando o propósito e o compromisso que assumimos de melhorar os índices de saneamento por meio de uma prestação de serviços de qualidade", destaca.