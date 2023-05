Seis empresas recebem selo de IG do chocolate em Gramado

Durante a cerimônia de abertura do Connection Experience - Terroirs do Brasil, no Palácio dos Festivais, ocorreu a entrega da Indicação Geográfica (IG) e do Selo de Procedência para seis chocolateiros de Gramado. A partir de agora, as marcas Prawer, Miroh, Lugano, Caracol / Planalto, Chocolate Gramadense e Chococia / Chocolataria Gramado passam a ter, oficialmente, o selo Chocolate Artesanal de Gramado.