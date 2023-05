Nova farmácia municipal é aberta em Cachoeirinha

Com objetivo de facilitar o acesso aos medicamentos básicos para as principais comorbidades, além da Farmácia Municipal Central, a população de Cachoeirinha também poderá fazer as retiradas na Farmácia Regional Odil A nova unidade foi inaugurada nesta semana, com a presença do prefeito Cristian Wasem e de Bianca Breier, secretária municipal da Saúde.

Segundo dados do município, atualmente, a Farmácia Central atende cerca de 400 pacientes por dia, uma média de 7 mil pacientes por mês. A expectativa é de que 20% destas pessoas sejam beneficiadas com a nova farmácia. "Mensalmente, o município distribui cerca de 35 mil tiras para verificação da glicose e, com exceção dos remédios fornecidos pelo Estado, a Farmácia Regional Odil fará a distribuição dos mesmos medicamentos disponíveis na Central, bem como de aparelhos e de insumos para controle do diabetes, de acordo com as prescrições médicas", destacou o prefeito.

Juliana Guardiola, responsável técnica da Assistência Farmacêutica, esclarece que os remédios serão fornecidos mediante apresentação cartão do SUS com endereço em Cachoeirinha e do documento de identidade do paciente (e do solicitante, no caso de retirada por outra pessoa), bem como da receita médica. As duas unidades possuem a supervisão de profissionais farmacêuticos, nos dois turnos, que estão à disposição para o esclarecimento de dúvidas sobre medicamentos e também sobre a utilização de canetas para aplicação de insulina e de aparelhos para medição da glicose.