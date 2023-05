Parobé consegue reduzir em R$ 8 milhões o déficit anual desde 2020

A prefeitura de Parobé anunciou nesta semana a diminuição progressiva do déficit financeiro do município. Segundo o prefeito de Parobé Diego Picucha, quando assumiu a gestão, herdou um déficit financeiro de quase R$ 10 milhões no fechamento das contas de 2019. "Em abril de 2020, conseguimos reduzir em mais de R$ 1 milhão esse déficit no fechamento de 2020. Assim fomos diminuindo progressivamente o déficit anual, até fechamos com um valor negativo de pouco mais de R$ 1,8 milhões em 2022. Para esse ano, pela primeira vez depois de muitos anos, a expectativa é de fecharmos com superávit nas contas municipais", explica o prefeito.

O governo municipal ainda acelerou o pagamento de despesas contraídas em exercícios anteriores, o chamado Restos a Pagar. Em 2020, Parobé contava com quase R$ 8 milhões inscritos de restos a pagar, mas o montante recuou para quase R$ 5 milhões no primeiro quadrimestre de 2023, uma redução de cerca de 40%.

Conforme o levantamento, o déficit do Tesouro municipal, em 2019, era de R$ 9.8 milhões; em 2020, foi para R$ - 8.7 milhões, baixando para R$ 6,3 milhões em 2021 e fechando em R$ 1,8 milhão no ano passado. Picucha destaca que esse é um marco para o município. "A próxima gestão receberá uma estrutura municipal com as contas equilibradas, com mais recursos para serem utilizados em benefício da população. Esse é um caminho que estamos seguindo para oferecer uma cidade com investimentos no presente e com um futuro ainda melhor, com recursos que possam ser investidos em melhorias para a população", ressalta Picucha.