UCS lança curso de Enfermagem no campus de Bento Gonçalves

O campus universitário da Região dos Vinhedos da Universidade de Caxias do Sul (UCS) teve o lançamento do curso de Enfermagem em Bento Gonçalves, em solenidade na noite de 16 de maio. A graduação passa a integrar a oferta de cursos superiores da UCS Bento a partir de agosto.

Para instalar o curso, a UCS Bento realizou investimentos de cerca de R$ 1 milhão no Laboratório de Habilidades, equipados com manequins para as futuras práticas dos alunos. Junto com os demais laboratórios e a infraestrutura do campus, além do projeto pedagógico e da qualidade do corpo docente, o curso surpreendeu os técnicos do Ministério da Educação, que avaliaram o novo curso da UCS Bento com o conceito máximo (nota 5). "Passamos por um processo avaliativo e tivemos a autorização da oferta por meio do reconhecimento e do conceito de excelência. Poucas instituições recebem esse conceito que recebemos", lembrou a pró-reitora de Graduação da UCS, Flávia Fernanda Costa.

Para colocar em prática o curso, a universidade conta com parcerias da comunidade, como o Hospital Tacchini e a Secretaria Municipal da Saúde. As instituições cumprem um importante papel na formação dos acadêmicos, já que o curso é constituído em sua maior parte por vivências práticas, como destacou a coordenadora do curso de Enfermagem da UCS em Caxias do Sul, Isabel de Melo. "Temos uma base teórica forte, mas o que temos de mais forte são as práticas, nosso curso é 70% prático", ressaltou.

O corpo docente do curso bacharelado em Enfermagem é formado por professoras mestres e doutoras, com grande experiência na assistência. A graduação terá oferta de 40 vagas neste primeiro momento, com aulas no período tarde-vespertino (práticas) e de noite (teóricas). A duração será de cinco anos. "Dentro deste fortalecimento da saúde, a universidade tem trabalhado muito com a inserção dos acadêmicos dentro da comunidade. Isso vai fazer com que esse futuro egresso possa estar preparado para a comunidade", disse a coordenadora do curso de Enfermagem da UCS Bento, Daiane Vergani.