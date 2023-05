Ingressos do 38º Natal Luz de Gramado terão vendas iniciadas no dia 1º de junho

Diferente do que ocorreu em anos anteriores, a Gramadotur, entidade responsável pela realização do Natal Luz, antecipou a venda de ingressos da edição 2023/2024 do evento, buscando atender a grande procura por ingressos para os espetáculos pagos. Iniciando pela comercialização às operadoras de viagens e grupos, a entidade busca ampliar o número de espectadores nos shows pagos. As novidades foram divulgadas durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da autarquia.

Segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, a venda de ingressos foi dividida em três lotes, iniciando pelas operadoras e agências de viagens, grupos formados a partir da aquisição de 10 ingressos e os bilhetes avulsos. Já para o público em geral a compra de ingressos terá uma novidade neste ano. Além de não ter aumento nos valores dos bilhetes, a Gramadotur vai oferecer descontos. A venda inicia em 1º junho, pela internet. "Não tivemos reajustes nos ingressos e ainda teremos descontos que antecedem o Natal Luz. A venda para o público em geral inicia em junho e teremos valores promocionais de mês a mês encerrando pouco antes de iniciarem os espetáculos, em outubro.", disse.