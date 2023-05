Custo da cesta básica sobe 0,93% em Caxias do Sul, diz IPES

O custo da cesta básica de Caxias do Sul no mês de abril, medido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), apresentou alta de 0,93% em relação ao mês anterior, passando de R$ 1.355,49 para R$ 1.368,07 - aumento de R$ 12,58, valor inferior à variação verificada no mês anterior, de R$ 12,98. Dos 47 produtos listados que compõem a cesta, 25 aumentaram de preço, 20 tiveram seus preços médios reduzidos e dois permaneceram com valores inalterados.

De acordo com o levantamento, os cinco produtos que mais contribuíram positivamente foram a batata inglesa, o pão de forma, o pêssego em lata, o absorvente e o açúcar cristal. Os cinco produtos destaques na redução de preços foram a maçã nacional, o apresuntado, o arroz (polido e parboilizado), a laranja e o mamão.

Já o Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul teve uma elevação nos preços de 0,59% no mês de abril, contra uma alta de 0,66% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançou 5,97% Do total de 320 subitens que compõem a estrutura do IPC, 121 aumentaram de preço no mês de abril, 118 tiveram seus preços reduzidos e 81 permaneceram com seus preços inalterados.