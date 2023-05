Caxias do Sul recebe encontro sobre o turismo no RS

Em torno de 100 lideranças políticas, empresariais e comunitárias da Serra Gaúcha participaram, em Caxias do Sul, de encontro com o secretário de Turismo do Estado, Vilson Covatti. Em um movimento de mobilização e engajamento regional, os municípios da região elaboraram uma forma a contribuir para cumprir o objetivo estabelecido pelo governador ,Eduardo Leite de dobrar, na atual gestão, a participação do setor no PIB gaúcho. Atualmente, o índice é de 4%.

Uma das medidas é a realização, no período de 23 a 25 de maio, da 2ª Conferência Estadual para elaboração de nova versão do Plano Diretor de Turismo. O atual documento foi definido em 2013. O encontro, marcado para o Recanto Maestro, em Restinga Seca, deve estabelecer diretrizes, metas e programas que serão executados no setor no período em que estiver em vigor. "As 27 regiões turísticas já definidas e as duas em estruturação terão representação na conferência. Cada uma deve levar suas ideias para debate e definição das ações prioritárias", acrescentou o secretário adjunto Luiz Fernando Rodriguez Júnior.

A conferência terá a participação dos integrantes do Conselho Estadual de Turismo (Conetur), de representantes das entidades vinculadas ao setor e da esfera privada, como donos de hotéis e agências de viagem. O documento produzido será submetido à análise do Conetur pelo prazo de 60 dias e, após, encaminhado à Assembleia.

O secretário expôs conversa que manteve com o governador, de quem recebeu a orientação para dar atenção especial à região Uva e Vinho. Segundo Covatti, o turismo da Serra pode servir de modelo para o desenvolvimento da atividade em todo o estado. "Aqui se trabalha com os tíquetes alto, médio e baixo, investidos pelos turistas, e temos um turismo original. A rota da Serra tem um grande potencial", projetou. Também comentou que o Estado prepara a segunda edição do projeto Avançar, que terá como uma das premissas centrais investir em áreas onde a iniciativa privada acredita existir potencial.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico projeta que a Serra gaúcha se tornará, futuramente, no maior corredor turístico da América Latina. Elenca como fatores positivos a simplicidade, originalidade e as paisagens da região, que criam condições para o desenvolvimento de diferentes tipos de turismo, como de negócios, lazer, religioso e de saúde, além do novo aeroporto, no distrito de Vila Oliva. "Precisamos atuar coletivamente, sem vaidades, para que todos os municípios se beneficiem", afirmou.