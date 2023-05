Desafios da economia brasileira são destaques de edição do Giro pelo Rio Grande, realizada em Lajeado

"Precisamos de políticas que entendemos ser saudáveis para a sociedade", afirmou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, na edição de Lajeado do painel Giro pelo Rio Grande. O evento ocorreu nesta terça-feira (16) em Lajeado, reunindo cerca de 300 pessoas no teatro do Colégio Evangélico Alberto Torres. O dirigente dividiu a mediação com o gerente de Relações Governamentais da Fecomércio-RS, Lucas Schifino, e eles debateram os rumos da economia brasileira com o cientista político Fernando Schüler e o consultor econômico Marcelo Portugal.

A plateia participou com perguntas, demonstrando suas inquietações, dúvidas e conselhos para melhor condução dos negócios. "Nós vamos continuar atentos e vigilantes, cuidando para que as nossas propostas sejam mantidas no Congresso Nacional e que as proposições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sejam moderadas, não prejudicando a sociedade", destacou Bohn.

O presidente do Sindilojas Vale do Taquari, Giraldo Sandri, deu as boas-vindas afirmando a importância da iniciativa. "É fundamental que estejamos unidos em busca de soluções e propostas que impulsionem o desenvolvimento econômico e social de nossa região e do país como um todo". Sandri também agradeceu o prestígio de representantes de outras regiões do Estado, lideranças essas que atuam em vários sindicatos patronais do Rio Grande do Sul.