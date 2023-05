Novo prédio de escola infantil é lançado em Lajeado

A prefeitura de Lajeado inaugurou, nesta quarta-feira (17), as novas instalações da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Pequeno Lar, no bairro Olarias. Construído com recursos próprios, o novo espaço fica no mesmo terreno do prédio antigo, na rua Erny José Bruinsmann, 147, e foram investidos R$ 1.3 milhões na obra.

A escola foi inaugurada em 11 de agosto de 1994, em uma residência na rua Paulo Emílio Thiesen, e em 1995 se mudou para um antigo refeitório de uma empresa local, prédio que até o ano passado foi sede da escola. No começo do ano letivo deste ano, em fevereiro, toda a estrutura de atendimento da escola foi transferida para o novo prédio.

O novo espaço tem área 1.057 metros quadrados em dois pavimentos, contando com 10 salas, uma sala multiuso, uma sala compartilhada para berçário e turma A, dois refeitórios (um em cada pavimento), um espaço multiuso coberto e dependências como secretaria, sala da direção, sala de professores, cozinha, despensa, depósitos, sanitários de funcionários e de crianças e área de serviço.

No prédio antigo eram atendidos 130 alunos. Com as novas instalações são atendidos 200 estudantes. A prefeitura de Lajeado estuda o destino que será dado ao prédio antigo da escola, que fica ao lado das novas instalações.

A secretária de Educação , Adriana Vettorello, afirmou que não há nada mais emocionante do que entregar um local de estudo e aprendizado para a comunidade de um bairro. "Queremos oferecer uma educação de qualidade, com mais crianças nas escolas e oportunidades para todos. Trabalhamos para continuar sendo referência também na educação para seguir com o desenvolvimento do nosso município. É preciso olhar para educação infantil, pois é o começo de um sonho", afirmou.