Escolas de Glorinha passam a integrar projeto de reciclagem

Glorinha é o segundo município a participar do projeto Escola Recicla Mais, uma parceria entre o Consórcio Pró-Sinos e a empresa Coopertec que espalha pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos em escolas para o descarte de produtos desse tipo. A confirmação do ingresso do município no projeto ocorreu nesta semana, com o lançamento da iniciativa nas escolas municipais de ensino fundamental Álvaro Ferrugem e Coronel Sarmento.

O projeto consiste na colocação de ecobags nas escolas para que alunos, professores e pais possam descartar objetos como monitores, celulares, computadores, televisores, câmeras fotográficas, entre outros eletroeletrônicos que não tenham mais funcionalidade.

A Coopertec será a responsável pelo recolhimento, triagem e desmonte dos eletroeletrônicos. Depois, irá repassar as peças a empresas que reutilizam esses materiais. Além da conscientização e da questão ambiental, as escolas ainda receberão um valor simbólico pelo volume recolhido.

O primeiro município a participar da iniciativa foi Esteio, no fim do ano passado, e a tendência é que mais municípios do Consórcio Pró-Sinos façam parte do projeto Escola Recicla Mais ao longo deste ano. "Um dos objetivos do Pró-Sinos é conscientizar sobre a importância do descarte correto dos resíduos e essa iniciativa vai de encontro a isso, incentivando as crianças e toda a comunidade escolar a dar a destinação adequada aos eletroeletrônicos", destaca o presidente da entidade e prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues.