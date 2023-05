Santo Ângelo anuncia pacote de obras de R$ 1,1 milhão

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, assinou esta semana a ordem de serviço para início de várias obras de qualificação da infraestrutura urbana, contemplando a zona sul da cidade. Estão no pacote a revitalização do asfalto em trechos da avenida Ipiranga e construção de calçadas em ruas do bairro Haller, além de melhorias na sinalização viária e faixa elevada de segurança. O investimento totaliza R$ 1,1 milhão.

Conforme informações doo secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Cléberson Taborda, serão revitalizados trechos nas duas pistas da Avenida Ipiranga em uma extensão total de 800 metros, investimento de cerca de R$ 900 mil, da ponte sobre o rio Itaquarinchim até a rua da Cascata (470 metros) e do trevo da ERS-344 em direção ao centro da cidade, com uma extensão de 350 metros. Os trechos também receberão acessibilidade, meios-fios, sinalização e calçadas.

O prefeito Jacques Barbosa destacou a importância dos investimentos em obras de infraestrutura para a expansão urbana do município. Recentemente, ele esteve em Brasília buscando recursos para a pavimentação asfáltica no prolongamento da avenida Ângelo Dalla Pícolla até a sede Campestre do Sindicatos dos Comerciários de Santo Ângelo, e ligação com a ERS 344. A obra tem cerca de 2,8 mil metros de extensão e representa um investimento de cerca de R$ 3 milhões. Além de contemplar os milhares de associados, do sindicato, segundo o prefeito, a pavimentação do trecho ofereceria condições para a instalação de uma nova área industrial na região da cidade das Missões.