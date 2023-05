Teutônia prepara feirão de empregos para o dia 31 de maio

A prefeitura de Teutônia promoverá o 1º Feirão de Empregos da cidade, no dia 31 de maio, na Avenida Um Sul, no Centro Administrativo, das 9h às 16h. A iniciativa é da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que visa facilitar e agilizar o processo de entrevistas e contratação de funcionários para empresas cadastradas na FGTASSine de Teutônia.

Serão mais de 150 vagas de emprego a serem preenchidas por pessoas que buscam por uma oportunidade de trabalho. Os interessados devem comparecer no dia com Carteira de Identidade (RG), CPF e comprovante de residência para poder concorrer a uma das oportunidades, que ainda serão divulgadas pelo município até a data do feirão

As entrevistas serão realizadas diretamente com o departamento de recursos humanos das empresas. As instituições interessadas em participar do feirão de empregos deverão entrar em contato com a FGTAS/SINE para poderem oferecer as oportunidades.