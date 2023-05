Cambará do Sul promove evento para exaltar a produção de mel

A cidade de Cambará do Sul realiza nos dias 19, 20 e 21 de maio a primeira edição do evento Experiências Gastronômicas com Mel. A iniciativa irá unir 16 estabelecimentos - entre bares, restaurantes, lancherias, pizzarias e padarias - e três apiários locais que terão ações para enaltecer a produção local com receitas que levam um toque do alimento.

Promovido pela Associação Cambaraense de Apicultores (Acapi) e pela prefeitura, com apoio do Sebrae RS, Emater e Senac-RS, o evento ocorre em meio ao Dia Mundial da Abelha (20 de maio). "Alguns estabelecimentos já trabalham com a oferta de mel, outros criaram cardápios especiais para a ocasião. O nosso produto tem muita qualidade. Será uma experiência gastronômica ímpar", explica o presidente da Acapi, Gustavo Pereira.

A associação, criada em 1984, atua com três grandes variedades de mel: Branco, Silvestre (tradicionais de Cambará do Sul) e de Melato da Bracatinga (também produzido em regiões de Santa Catarina e Paraná). "É uma iniciativa de valorização dos apicultores locais que fazem um trabalho de excelência, desde o apiário até o momento que o alimento chega à mesa do consumidor, com qualidades únicas de sabor e tonalidade", destaca a vice-presidente da Acapi, Liane Castilhos.

De acordo com o gestor de projetos do Sebrae RS, Claiton Velho, a ideia do evento é trazer fortalecimento da cadeia local, que envolve apicultores, agroindústrias e comerciantes. "Queremos fomentar este mercado. A exemplo do vinho, o mel é um produto com uma variedade muito grande de opções e formas de ser saboreado. Esse é um evento que visa contribuir para que as pessoas conheçam mais o alimento, suas especificidades e terroir", explica o representante.