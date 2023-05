Centro Histórico de Rio Grande terá duas noites com atrações

A prefeitura de Rio Grande preparou para a Noite do Centro Histórico diversas atividades culturais que valorizam o patrimônio e a história da cidade. A abertura oficial do evento, que acontece nesta quinta (18) e sexta-feira (19) será no palco oficial da praça Xavier, no centro da cidade. Durante as duas noites, sete prédios e museus terão horário especial de funcionamento, estarão abertos das 18h até a meia-noite para visitação pública. O evento também contará com apresentações musicais , gastronomia e passeio de escuna.

Um dos destaques desta edição é a apresentação teatral "Memórias de Nanon: Histórias da Mangacha". A peça aborda fatos ocorridos em uma antiga casa de shows e entretenimento adulto de Rio Grande, que funcionou na década de 1950, conhecida por marinheiros do mundo todo por seus espetáculos teatrais e shows luxuosos. Baseado em relatos de antigos frequentadores do local, as histórias são contadas através da ótica feminina. A apresentação acontecerá no salão nobre da Câmara de Comércio nas duas noites do evento.

Na Biblioteca Riograndense, a mais antiga em atividade no estado, uma visita guiada vai mostrar parte de um dos maiores acervos do país, com 400 mil volumes, e a exposição Carmem da Silva: A arte de ser mulher, que conta a obra e a vida da jornalista rio-grandina apontada como uma das precursoras do feminismo no Brasil.

A Academia Rio-Grandina de Letras também participará do evento oferecendo uma exposição com o acervo técnico. No segundo andar do prédio histórico ocorrerá a exposição e venda de artesanatos produzidos na cidade, buscando a valorização dos produtos e o reconhecimento de artesãos locais.

Também estarão abertos ao público o Museu da Cidade do Rio Grande, o Museu Oceanográfico, a Fototeca Municipal, o prédio da Alfândega e o Mercado Público. Para tornar a noite ainda mais agradável, próximo ao Mercado Público, um passeio de escuna oferece a oportunidade de ver a cidade iluminada.