Trecho duplicado da Paraguassú, em Imbé, recebe asfalto

A prefeitura de Imbé concluiu a duplicação com asfalto da avenida Paraguassú, no Balneário Mariluz. Agora, a via está totalmente asfaltada nas duas pistas no trecho entre a rua Santo Antônio e a avenida Academia Riograndense de Letras.

De acordo com o prefeito Ique Vedovato, o trecho que restava, entre a avenida Mariluz e a rua Osório Ramos Corrêa, ainda não possuía a rede de esgoto sanitário, o que motivou a conclusão somente agora. "Superada essa fase, vamos iniciar, ainda nesta semana, a sinalização deste trecho e a substituição da sinalização e dos equipamentos públicos. Futuramente serão modificados semáforos e as paradas de ônibus, para que as pistas antigas da Paraguassu tenham fluxo único, no sentido centro-bairro, e o trecho recém duplicado opere o sentido inverso do trânsito", explica o prefeito.

O prefeito afirma que mais obras de asfalto vão iniciar nos próximos dias. "Entendemos a necessidade de melhorias na pavimentação de diversas vias, entre elas a avenida Mariluz. Conseguimos autorização da Corsan para terceirizar a obra da rede de esgoto desta avenida e, tão logo seja concluída, faremos a repavimentação tão necessária", complementa o prefeito.