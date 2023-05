Oito novos ônibus são entregues em Cachoeirinha

A Transbus entregou oito novos veículos para Cachoeirinha nesta terça-feira (16). São três ônibus Volkswagen, de 39 lugares, e dois ônibus Mercedes, de 45 lugares, que vão atender às linhas municipais. Outros três estão em processo de emplacamento, dois Volskwagem e um Mercedes, e deverão ser entregues até julho.

A ideia é fazer a renovação gradual da frota, conforme consta do aditamento do contrato firmado com a Transbus, em outubro de 2021. Ao total, são 13 veículos novos, contando com os cinco que já estão em circulação.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Emerson Santos, para o ano que vem, outros 10 ônibus novos estão previstos. Na oportunidade, também foi anunciada a implantação do aplicativo TEUBUS, pelo qual o passageiro pode reservar o seu lugar com antecedência e embarcar e desembarcar nos locais escolhidos. A previsão é que o projeto se inicie ainda neste mês.