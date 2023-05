Ação no zoo arrecada alimentos para Sapucaia do Sul

A secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) entregou cerca de 5,7 toneladas de alimentos não perecíveis para a Defesa Civil de Sapucaia do Sul. As doações foram resultado de uma campanha de arrecadação realizada no dia 1º de maio, aniversário do Parque Zoológico da cidade. Os alimentos beneficiarão 340 famílias em situação de vulnerabilidade social

Segundo o diretor da Defesa Civil de Sapucaia do Sul, André Câmara, 300 kg de alimentos vencidos foram descartados e o restante foi convertido em 340 cestas básicas. A distribuição deverá ser iniciada em 27 de maio.

Em comemoração aos 61 anos do Zoo, no último feriado de 1º de maio, o ingresso para as visitações de pedestres foi convertido em pacotes de 1 kg de alimento não perecível. A campanha teve grande adesão do público e arrecadou 5,7 toneladas de alimentos.

Essa não foi a primeira vez que a pasta estadual uniu meio ambiente e assistência social em datas especiais. Em março de 2023, foram entregues dois mil pacotes de absorventes para a ONG Sobre Nós, fruto de uma ação nos parques estaduais pelo Dia da Mulher. No aniversário da Sema de 2021, foram arrecadados agasalhos e alimentos, doados à Defesa Civil Estadual.

Localizado na cidade de Sapucaia do Sul, o Zoo possui uma área de 780 hectares. Acolhe, aproximadamente, 130 espécies, totalizando mais de mil animais nativos e exóticos. Conta com área de recreação e lazer para adultos e crianças, objetivando a conscientização conservacionista por meio de pesquisa, educação ambiental e turismo. O parque está sob a administração da Sema desde 1999.