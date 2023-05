Santa Rosa projeta R$ 47 milhões para ampliação do aeroporto

A ampliação do Aeroporto Municipal Luís Alberto Lehr, em Santa Rosa, teve um passo importante. A prefeitura divulgou, na semana passada, o edital de licitação para a contratação de empresa que irá realizar as obras de reforma e ampliação do terminal. O Ministério de Portos e Aeroportos aprovou o projeto básico e os estudos complementares da ampliação da pista do aeroporto. Dessa forma, o município recebeu a autorização para iniciar o processo de licitação. O custo da obra está avaliado em R$ 47 milhões.

Entre as melhorias previstas, está a ampliação da pista de pouso e decolagem. O local que atualmente é de 1.200 metros, vai passar para 1.630 metros, além de mais 120 metros de áreas de segurança pavimentadas e 180 metros de área de segurança não pavimentadas, totalizando 1.930 metros de área de pista. Segundo o prefeito, Anderson Mantei, esta vai ser a maior obra pública já realizada em Santa Rosa. "A ampliação do aeroporto é um projeto importantíssimo da nossa gestão e que representa ganho na mobilidade e para o desenvolvimento da região. Acreditamos e estamos trabalhando pelo crescimento de Santa Rosa e o aeroporto é fundamental para que possamos seguir evoluindo".

A prefeitura firmou um convênio com o governo federal, que garante o recurso de R$ 42,8 milhões, para a execução das melhorias. Em contrapartida, o município vai investir R$ 4,2 milhões com recursos próprios. Também foi apontada uma emenda da Bancada Gaúcha, em Brasília, no valor de R$ 6 milhões para obra. Até o momento, o município não recebeu nenhum recurso externo, mesmo assim, o prefeito garantiu que essa é uma prioridade e que, se for preciso, as obras devem começar com recurso próprio.

Após concluídas as obras, o aeroporto de Santa Rosa vai estar autorizado para receber aviões de até 150 passageiros, o que possibilitaria, por exemplo, ligações com capitais brasileiras a partir da cidade. O projeto foi desenvolvido para que as aeronaves consigam sair daqui e voar até 600 milhas náuticas, o que vai possibilitar voos diretos até Curitiba, São Paulo e Campo Grande, por exemplo. Com a escolha da empresa ganhadora da licitação, a ordem de início será emitida e as obras iniciam no município assim que for realizada a assinatura do contrato.