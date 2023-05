Café com Emprego oferece 800 vagas em Passo Fundo

Nesta quarta-feira (17), a prefeitura de Passo Fundo fará mais uma edição do programa Café com Emprego. Com uma mudança no local, o evento será realizado no Clube Comercial, das 8h às 14h. Serão oferecidas pelas empresas e entidades parceiras mais de 800 vagas, sendo 200 para estágio, jovem aprendiz e Pessoas Com Deficiência (PCD).