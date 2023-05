Cachoeirinha faz acordo para pagamentos de dívidas com o Iprec

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem, e o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeirinha (Iprec), Marcos Monteiro, comunicaram o pagamento de uma dívida de R$ 47.5 milhões relativa aos anos de 2016 a 2018, quitada no dia 24 de abril, cujo parcelamento foi autorizado e iniciado em 2018. Também no ato, ambos assinaram um novo reparcelamento de uma dívida de R$ 72.9 milhões em 120 parcelas.

O montante do repactuação é relativo aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. A renegociação foi autorizada para os municípios que realizaram a Reforma da Previdência. "Cumprimos um importante acordo com o Iprec e reparcelamos outra dívida. Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com os servidores e com a saúde financeira do Instituto. Assim, conseguimos manter as obrigações patronais do município em dia e o equilíbrio atuarial do nosso fundo previdenciário", avaliou o prefeito.

Para Marcos, a quitação do acordo e a reestruturação da dívida previdenciária demonstram o esforço do município em manter suas obrigações previdenciárias em dia, elevando o ingresso de recursos financeiros no Fundo Previdenciário, reduzindo o déficit atuarial e o nível de endividamento do município. Estima-se que o valor total da dívida possa chegar a R$ 900 milhões.