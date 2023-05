Projeto da UPF busca melhorar indicadores sociais nas áreas rurais

o número de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão Bento Gonçalves Uruguaiana Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam que o Rio Grande do Sul já superou em 33%registrados ao longo de todo o ano passado. Em 2023, em apenas duas operações, em, os órgãos de fiscalização identificaram 208 casos, enquanto em todo o 2022 foram 156 ocorrências do tipo. Com o intuito de orientar produtores rurais a se adequarem às normas legais, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) desenvolveu o programa AgroPlus.

Iniciativa pioneira no Estado e implementada pela Universidade de Passo Fundo (UPF), o programa tem o objetivo de melhorar os indicadores sociais, ambientais e econômicos das áreas rurais, através de iniciativas como cursos teóricos envolvendo legislação social, ambiental e trabalhista, além de saúde e segurança do trabalho em ambientes confinados. Os primeiros diagnósticos tiveram início há cerca de oito meses em propriedades da região norte e a estimativa é visitar cerca de 70 locais em todo o Estado, além de Santa Catarina, até o final do ano.

As visitas são realizadas por estudantes do curso de Agronomia da universidade, que produzem um relatório destacando questões como necessidades de adequação às normas previstas na legislação, envolvendo as áreas ambiental, técnica, financeira, trabalhista e de gestão da propriedade. Até então, 20 locais já foram visitados.

As linhas de ação abrangem a qualidade de vida no trabalho, construções rurais, melhores práticas agrícolas, viabilidade financeira e econômica, qualidade do pro-duto e responsabilidade social. Por meio de um check list completo com 230 indicadores, o programa vai até as propriedades para diagnosticar a realidade de cada uma delas no intuito de melhorar a gestão como um todo, seja na parte ambiental, social e econômica. Do respeito ao meio ambiente, passando pelo cumprimento da legislação vigente, sustentabilidade social e controle financeiro, os resultados são inseridos em um relatório que apontará soluções, caminhos e orientações para melhorar a qualidade de vida nas propriedades e aumentar as oportunidades econômicas.