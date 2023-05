Pelotas retoma projeto de entrega mudas aos moradores

A prefeitura de Pelotas retomará o projeto de doação de mudas fornecidas pelo Horto Municipal. A atividade compõe o programa Ciclo Verde Pelotas e terá reformulações em relação a outras temporadas, como a solicitação de mudas somente pelo Sistema de Licenciamento Ambiental e a retirada por cronograma e diretamente na sede da Secretaria de Qualidade Ambiental, localizada no Parque da Baronesa.

Anteriormente, o pedido de mudas era feito na pasta de Qualidade Ambiental e de forma on-line, com retirada no Horto Municipal. Agora, a solicitação deverá ser encaminhada apenas pela ferramenta Sislam. Após o envio do pedido, um técnico do setor de Ações Ambientais receberá a solicitação, e caso as informações tenham sido preenchidas corretamente, será emitida uma autorização.

Com ela em mãos, o cidadão poderá dirigir-se até a avenida Domingos de Almeida, 1.490, na data agendada, para retirar as mudas. Serão entregues até 10 unidades por CPF.

Junto com a entrega das mudas, uma equipe da Educação Ambiental irá recomendar e orientar a população sobre técnicas de bom plantio. Conforme a demanda, as datas preestabelecidas para a retirada poderão ser remanejadas. Estarão disponíveis em torno de 20 espécies de plantas de médio porte, apropriadas para plantio urbano, em calçadas ou quintal