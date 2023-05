O mundo lúdico e repleto de criatividade das crianças foram as inspirações na escolha do tema da Fenadoce 2023: "Doce sabor da infância". O evento, que acontecerá de 02 a 18 de junho em Pelotas, quer resgatar a importância da conexão com as lembranças que as pessoas têm com os doces e também salientar a tradição doceira que passa de geração em geração. O tema deste ano faz referências à infância e à tradição doceira, comparando ainda os aprendizados na cozinha a uma experiência com lições de vida como na sala de aula. "Queremos trazer a essência da infância e dos seus aprendizados, de tudo aquilo que nos marca, aguça a curiosidade e traz lições para toda a vida, como a tradição doceira passada de geração em geração. Essa será mais uma Fenadoce histórica e desejamos que todos possam sentir a magia e o significado do tema escolhido", explica o conselheiro gestor do evento, Daniel Centeno.