Ligação entre a ERS-350 e a BR-116, em Camaquã, é entregue

Em continuidade às entregas das obras de duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou mais um trecho importante para o tráfego da região. O acesso, no entroncamento com a ERS-350, está localizado no km 402,9 da rodovia federal, no município de Camaquã. Com a liberação ao tráfego, a melhoria passa a oferecer aos usuários um trânsito mais seguro, além de reduzir o tempo de deslocamento para as cidades de Chuvisca, Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul.

O acesso vai permitir que o motorista chegue à BR-116, evitando o trânsito do perímetro urbano de Camaquã e o acréscimo de cerca de 2,5 quilômetros ao percurso. Além disso, a nova rota facilitará o escoamento da produção de alimentos e insumos agrícolas da região.

O governo federal investiu cerca de R$ 1,5 milhão no acesso. No local foram executados serviços de drenagens, aterros, pavimentação com base de macadame e de brita graduada, Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e implantação de sinalização.

Recentemente em abril, o DNIT também entregou um trecho de 15 quilômetros duplicados entre o km 402 e o km 417,4, no lote 5 da BR-116, melhorando o tráfego especialmente nesse ponto da rodovia. Dos 211,2 quilômetros do empreendimento, já estão concluídos e em operação 163,2 quilômetros.

Entre Guaíba e Pelotas transitam em média na BR-116/RS 3,8 mil caminhões de carga e mais de 2,2 mil veículos de passeio. Com a implantação da duplicação, O Ministério dos Transportes, entrega aos gaúchos mais do que uma nova pista, já que o projeto inclui melhorias como travessias urbanas, ruas laterais, retornos operacionais, pontes, viadutos e passarelas. Ou seja, além de desenvolvimento, a obra trará mais segurança e organização ao tráfego interno das comunidades.

A BR-116 é maior rodovia do país e, no Rio Grande do Sul, é a principal via de acesso ao sul do Estado e ao Porto de Rio Grande, sendo também um dos principais corredores de escoamento de produção entre o Brasil e o Mercosul. As obras de duplicação no RS iniciaram em 2012.