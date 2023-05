Farroupilha obtém R$ 10 milhões em financiamento através do Badesul

O vice-governador, Gabriel Souza, assinou na sexta-feira (12) um contrato de crédito de R$ 20 milhões do Badesul para o município de Farroupilha. O anúncio foi feito durante a abertura do 20º Encontro de Tradições Italianas (Entrai). O recurso será destinado para o asfaltamento de estradas de 13 comunidades e linhas locais, o que qualificará o turismo e o desenvolvimento regional.

Os valores serão repassados por meio de duas linhas de crédito do banco de desenvolvimento, no valor de R$ 10 milhões cada. "O financiamento através do Badesul Cidades, como o que ocorre em Farroupilha, é importantíssimo para o desenvolvimento das regiões rurais dos municípios, trazendo emprego e qualidade de vida para população", explicou o superintendente de Venture Capital e Inovação do Badesul, Elias Graziottin Rigon.

O valor será utilizado no asfaltamento de estradas, com contrapartida das comunidades. Praticamente todos os termos de cooperação já estão assinados, e a expectativa é de que as obras comecem ainda em 2023.

"Não teria melhor momento para trazer essa notícia para a nossa comunidade que não fosse aqui, no Entrai, em Nova Milano, o berço da imigração italiana. Estamos muito contentes de trazer investimentos para toda Farroupilha, para as estradas do nosso interior, que acreditaram neste projeto e se uniram para que todos fossem beneficiados", disse o prefeito Fabiano Feltrin.