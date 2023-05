Gravataí revisa plano municipal do saneamento básico

A prefeitura de Gravataí deu a largada para o processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O grupo de trabalho formado para discutir as demandas da cidade esteve reunido para traçar metas e desafios para a ampliação das redes de coleta de esgoto e água potável da cidade.

O engenheiro da secretaria municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Jairo Cardoso realizou a apresentação do cronograma inicial. A proposta é reavaliar ações em andamento e readequar, caso necessário, projetos e metas para que os serviços de abastecimento de água e de saneamento básico estejam presentes em 100% da cidade - a universalização do sistema - até 2033, conforme previsto na regulamentação federal chamada de marco lega do saneamento.

"Todos os aspectos serão rediscutidos e melhorados se assim for identificado. O plano envolve a ampliação da rede de abastecimento de água tratada, a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto, a drenagem pluvial e a redução de pontos críticos de alagamento e também o tratamento e a destinação de resíduos sólidos por meio da coleta domiciliar", enumerou Cardoso.

O próximo passo do grupo de trabalho é concluir, até o fim deste semestre, uma atualização das características demográficas do município e para julho está prevista a entrega de um levantamento sobre o sistema atual de saneamento de Gravataí. Com estes dados em mãos, a equipe apresentará, em agosto, um prognóstico de metas, ações e investimentos. A etapa final ocorrerá em setembro, quando as propostas serão debatidas com a comunidade em audiência pública.