Verba extra cobre salários atrasados em hospital de Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires confirmou o depósito de R$ 1,25 milhão de recursos extras ao Hospital São Sebastião Mártir. O valor, oriundo de repasse do governo gederal, foi aprovado em sessão da Câmara de Vereadores e deve contribuir para o pagamento de salários atrasados na casa de saúde. Além de realizar, corriqueiramente, a antecipação de recursos do contrato de prestação de serviços, o município destaca os esforços que vem fazendo para evitar atrasos financeiros por parte do Hospital e o colapso no atendimento.

Com aumento recorde no repasse mensal de recursos para custeio da UPA e Hospital, chegando a 32% em dois anos, aporte de recursos livres e aquisição de um terreno de propriedade do Hospital para contribuir com o fôlego financeiro, o prefeito Jarbas da Rosa destaca que todos os pagamentos ao hospital são feitos em dia e que o município "nunca foi tão parceiro com a gestão do hospital quanto agora". Segundo ele, preocupa o atraso de salários aos servidores. "Sabemos do custo operacional da saúde, mas também não admitimos mais que a comunidade e os funcionários sejam os mais prejudicados por isso", desabafou o prefeito Jarbas da Rosa.

O secretário da Saúde, Tiago Quintana, afirma que, além do apoio financeiro e institucional ao hospital, o município vem buscando alternativas nas instâncias do Estado e Federal para ampliar o financiamento dos serviços. "Buscamos também com os nossos políticos e representantes em Brasília mais emendas parlamentares e ampliação de recursos. Enquanto isso, mantemos todo esforço possível para que a população não seja prejudicada", completou. Mensalmente, no contrato de prestação de serviços, a prefeitura repassa o valor de R$ 2.225.078,87 para manutenção de atendimentos no hospital e outros R$ 771.120,86 para UPA.