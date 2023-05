Rio Grande, Pelotas e Bagé recebem projeto histórico

A população de Rio Grande vai descobrir mais sobre a história por trás do Prédio da Alfândega através de um projeto muito especial, que promove um mergulho nas histórias de quatro municípios gaúchos por meio de projeções que colocam o patrimônio em evidência. O projeto "À Luz da Memória: Patrimônio em Evidência" trará uma série de projeções mapeadas que trarão resgate histórico das cidades e seus respectivos patrimônios.

Utilizando uma abordagem que combina tecnologia, linguagem audiovisual e envolvimento da comunidade, quatro edifícios emblemáticos serão iluminados por duas noites consecutivas com projeções em loop, acompanhadas de intérpretes de Libras e com intervalos ao longo da noite. Cada projeção terá cerca de 10 minutos, sendo especialmente criada para aquela cidade, contando com a assinatura da Imersiva. As projeções começarão sempre ao entardecer.

Em Rio Grande, o público poderá conferir a ativação no Prédio da Alfândega, nos dias 18 e 19 de maio, a partir das 18h, integrando a programação da Noite do Centro Histórico. Em julho, o projeto chega a Pelotas, no Theatro Sete de Abril e à antiga Estação Férrea de Bagé, nos dias 15 e 16 de julho. Os prédios escolhidos para o projeto são tombados em nível estadual ou federal e facilmente acessíveis à população, permitindo que a atividade receba um grande público.

Cada cidade e seu respectivo prédio trazem uma temática - comunicação, trabalho, cultura e transporte - e conta com um roteiro original produzido com base em pesquisas históricas desenvolvidas pelos historiadores Darlan Marchi e Olívia Nery. "Acreditamos que essa união entre tecnologia e o antigo por meio da experiência virtual contribui à fruição da obra concreta, atraindo públicos que de outra forma não se interessariam pelo tema preservação. A intervenção efêmera instiga a percepção do bem de forma diferente, transmitindo informações de maneira poética e lúdica a um público diverso", afirma Simone Neutzling, proponente e uma das produtoras executivas do projeto.

Além da pesquisa histórica, ações educação patrimonial são desenvolvidas nos municípios, como a realização de oficinas nos prédios relacionados ao projeto, murais colaborativos e exposições. Em cada um dos locais contemplados pelas projeções são desenvolvidas atividades com a comunidade local. O objetivo principal é incentivar a apropriação cultural e cidadã, a partir da reflexão sobre a importância do patrimônio histórico e cultural no passado, presente e futuro das cidades integrantes.