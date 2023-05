Peça teatral sobre reciclagem vai passar por quatro cidades do interior gaúcho até o mês de junho

Com o objetivo de despertar a atenção dos adultos do amanhã sobre a destinação correta dos resíduos, o espetáculo teatral "Reciclagem Divertida" será apresentado nos dias 18 de maio a 2 de junho em escolas públicas de Balneário Pinhal, Mostardas, Tavares e São José do Norte. Realizadas pelo Grupo Teatro Sustentável, o Teatro Sustentável, projeto que mescla elementos clássicos com o teatro moderno, concebeu espetáculos de 60 minutos de duração que, em vez de contar com efeitos visuais high tech, encantam com a beleza simples do criativo, transformando materiais do dia a dia em elementos cênicos únicos.

O texto é da dramaturga Laura Savlis, que tem grande experiência em produções teatrais infantis e voltadas à conscientização. Interpretado por experientes atores, o enredo da história acompanha a jornada dos personagens dentro do incrível mundo da reciclagem. Com figurino e cenário de Thales Cristóvão e direção de Danilo Miniquelli, as apresentações cativam principalmente crianças que nunca assistiram a uma produção teatral.

Ao usar o lúdico do teatro como ferramenta de aprendizado, a peça "Reciclagem Divertida" busca ensinar crianças e jovens sobre a importância da coleta seletiva e do correto descarte de resíduos, incentivando o seu reaproveitamento e a reutilização.

Na cidade de Balneário Pinhal, as apresentações ocorrem nos dias 18 (na prefeitura) e 22 (palco da Festimel). Mostardas recebe o espetáculo nos dia 24, 25 e 26, nas escolas Dinarte Silveira Martins, Ruy Miguel Collares Victorino, Marcelo Gama e Marcilio Dias.

Já em Mostardas, o teatro tem agendadas as datas dos dias 29 e 30 de maio, mas sem confirmação de local. Em São José do Norte, serão oito apresentações, nos dias 1 e 2 de junho, no Celeiro Eventos.