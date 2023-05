Teutônia cria programa contra a obesidade infantil

A prefeitura de Teutônia firmou parceira com o Saúde Univates para desenvolver um novo projeto, que visa a promoção da segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar, integrando o Programa Saúde na Escola (PSE). A intenção é a iniciativa foque na alimentação saudável e a prevenção à obesidade infantil.

A primeira etapa consiste na sensibilização da comunidade escolar, a fim de desenvolver um trabalho conjunto entre famílias e profissionais da educação. As reuniões aconteceram na semana passada, em três escolas municipais, com a participação de psicólogos, nutricionistas e educadores físicos da Univates. Na oportunidade foram apresentados o objetivo do projeto, bem como, o fluxograma das ações educativas e dos encontros. Também foram explicadas as contribuições e tarefas de cada um nesse processo com as crianças.

Na sequência, os profissionais realizarão encontros de educação alimentar com as crianças dos 3º e 4º ano do Ensino Fundamental das escolas, no período de dois meses, de acordo com cronograma estabelecido pelo grupo de trabalho do PSE e Univates. Esta ação será realizada em sete escolas onde, em 2022, foi identificado pelo grupo o maior índice de obesidade infantil no município. Aproximadamente 200 crianças participarão desta primeira fase.

O prefeito Celso Forneck ressaltou a importância deste projeto de combate à obesidade infantil. "As equipes do Saúde na Escola têm acompanhado o aumento de casos de obesidade na infância, uma realidade que pode ser revertida por meio deste importante projeto de prevenção. Para isso, é preciso o envolvimento de toda a rede de apoio da criança, principalmente da família e profissionais da educação. Parabéns às equipes pela iniciativa e comprometimento com a saúde das nossas crianças", reforçou.