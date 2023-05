Sesc oferece exame gratuitos em Sapucaia do Sul

A Unidade Sesc de Saúde Preventiva estará, até o dia 14 de junho, oferecendo exames citopatológicos do colo do útero e mamografias à comunidade de Sapucaia do Sul. Oferecido em parceria com a Secretaria de Saúde do município, os atendimentos serão gratuitos e iniciam na quarta-feira (17), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, junto à UPA 24h (RS-118, 4360) e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vila Natal (rua Ursa Maior, 442).

Os agendamentos serão realizados nas Unidades Básicas de Saúde de referência de cada morador. Serão ofertados até 615 exames. "Ciente da importância da prevenção para a qualidade de vida da população feminina, temos nos dedicado a ações de saúde preventiva para reduzir o tempo de diagnóstico de problemas de saúde associados ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero. Nós incentivamos que as mulheres de Sapucaia do Sul compareçam à Unidade e façam os exames", convida a gerente de Assistência e Saúde do Sesc, Mari Estela Kenner