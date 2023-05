Caxias do Sul terá projeto para obra de macrodrenagem

O primeiro passo de uma ação que terá impacto em cerca de 180 mil pessoas de Caxias do Sul foi dado, com a assinatura da ordem de elaboração do projeto executivo e de estudos complementares da obra de macrodrenagem da bacia do arroio Aliança. O documento foi assinado pelo prefeito Adiló Didomenico, pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, Noberto Soletti, e pelo representante da empresa responsável pela execução nesse estágio, Paulo Rech.

A partir de agora, a empresa Garden Consultoria Projetos e Gestão terá 180 dias para realizar os estudos topográficos e geodésicos e elaborar o plano técnico da obra. O valor desse trabalho é R$ 750.6 mil. A proposta para o projeto tem previsão de extensão de 1.782 metros e a construção de um túnel de aproximadamente 440 metros fazendo a ligação com o arroio Herval, nas proximidades do complexo do Enxutão. Os bairros beneficiados diretamente serão Santa Catarina, Pio X, São Pelegrino, Rio Branco, Medianeira, Marechal Floriano e Centro. Indiretamente, São José, Nossa Senhora de Fátima, De Lazzer, Interlagos, Centenário e Pôr-do-Sol.

Em seu pronunciamento, o secretário Soletti lembrou que escuta e presencia tratativas sobre o assunto desde os anos 1990. "São obras pesadas, será preciso ter dinheiro. A expectativa preliminar é que o trabalho custará em torno de R$ 50 milhões. Mas só saberemos com o projeto", disse.

O prefeito disse que a sua luta pela obra vem de mais tempo, de cerca de 45 anos, quando tinha comércio na rua Antônio Ribeiro Mendes e sofria com as perdas provocadas pelos alagamentos. Classificando a obra como politicamente quase como "um gol contra", o prefeito colocou que quando os trabalhos forem executados haverá grande impacto no trânsito. "Não tem como fazer com os carros passando. É um defeito humano olhar para o próprio umbigo. Mas é preciso passar a se pensar como cidade, como comunidade, para o futuro. Pois, com essas obras, vai se devolver a tranquilidade para as regiões", afirmou.