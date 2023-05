Parque em Pelotas recebe R$ 1,5 milhão em melhorias e é reaberto ao público

A comunidade pelotense passou a contar, oficialmente, com a histórica e tradicional área do parque Dom Antônio Zattera revitalizada. A prefeita Paula Mascarenhas esteve no local para formalizar a entrega simbólica das obras concluídas no quarteirão formado pelas ruas Doutor Amarante, Andrade Neves, Padre Anchieta e avenida Bento Gonçalves, espaço com mais de 3,3 mil metros quadrados. O investimento aproximou-se de R$ 1,5 milhão.

O projeto executado no parque Dom Antônio Zattera englobou espaços destinados ao lazer, à prática de exercícios físicos e esporte, com a construção de nova pista de skate, requalificação de quadra esportiva existente, substituição do piso do acesso principal, construção e pavimentação dos caminhos secundários da praça, acessibilidade, iluminação em LED e mobiliário.

"Estou, como todos, muito feliz de receber mais um investimento na cidade. As melhorias são possíveis com ações coletivas. O deputado Daniel desempenha um mandato plural, beneficiando todas as áreas", enfatizou a prefeita.

"Concluímos uma obra com estrutura moderna, inclusiva, capaz de servir a todos os públicos. O local é histórico, é ponto de referência e adequado para múltiplas atividades, como atos cívicos, culturais, comerciais, solidários e outros", registrou o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

O secretário lembrou que o projeto do skate kark foi disponibilizado ao Poder Público pelo próprio grupo praticante do esporte em Pelotas. "O espaço foi planejado por eles e, diante de um parque com pista de primeiro mundo, identificamos a necessidade de revitalizar a praça, para que se equivalesse em qualidade", afirmou.