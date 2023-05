São Sepé busca atrair investidores para o município

Com o objetivo de buscar investidores para o município de São Sepé, o diretor do Escritório do Desenvolvimento, Onéssimo Curto, reuniu-se com o diretor-presidente de Calçados Beira Rio, Roberto Argenta. O empresário, além de comandar uma das principais indústrias calçadistas do Estado, tem outros investimentos próprios de sucesso em outros segmente, todos localizados na região central do Rio Grande do Sul. Na ocasião o titular da pasta do Desenvolvimento, colocou São Sepé a disposição para futuros investimentos, principalmente no ramo calçadista.

Ele apresentou potencialidades do município, como a sua logística, visto que fica localizado as margens da BR-392, sendo este trecho saída para fronteira Sul e porto de Rio Grande. "Um dos focos do nosso trabalho é buscar investidores, empresários e empresas para desenvolver a nossa cidade cada vez mais. Com esses investimentos poderemos criar um número maior de postos de empregos, assim começaríamos a resolver um problema antigo que São Sepé enfrenta que é a partida das pessoas por falta de oportunidade de trabalho", destacou Onéssimo.