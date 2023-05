Cisvale discute criação de centro regional para autistas

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) criou uma comissão para debater a possibilidade de implantação de um Centro de Atendimento em Saúde do Programa TEAcolhe (CAS/TEA), para o atendimento a pacientes com transtorno do espectro do autismo. A ideia é dialogar com o governo do Estado, na intenção de viabilizar a criação do serviço no Vale do Rio Pardo. A comissão foi criada durante a assembleia extraordinária, ocorrida nesta sexta-feira (12), em Santa Cruz do Sul.

De acordo com o presidente do Cisvale, Gilson Becker, além da viabilidade econômica é necessário ter um espaço adequado para a implantação do CAS/TEA, com consultórios específicos para o atendimento. "Além disso, é necessário encontrar profissionais qualificados, com especialização na área do autismo, pois o edital do Estado prevê um número mínimo de consultas mensais, fixado em 1,2 atendimentos", destaca.

Em contrapartida aos 1,2 mil atendimentos mensais, a secretaria estadual de Saúde repassa como incentivo o valor de R$ 70 mil para custeio. "No entanto, um levantamento feito pela equipe técnica do Cisvale revela que apenas o custo com mão de obra profissional para o atendimento, seria necessário o valor de R$ 80 mil por mês", argumenta Becker.

A comissão foi formada pela direção do Cisvale e equipe técnica. A meta é concluir o levantamento técnico para a criação do centro e agendar uma reunião com o governo, para encontrar um denominador comum. "Sabemos que há uma demanda grande na região, com muitos pacientes com transtorno do espectro do autismo. Nos próximos dias teremos um levantamento deste número, que ajudará a embasar nossa comissão", pontua o presidente do Cisvale.