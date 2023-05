Lideranças repudiam instalação de pedágio na ERS-122, em São Sebastião do Caí

O tom decidido da manifestação do prefeito de São Sebastião do Caí na audiência pública da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado revela de forma clara o sentimento da comunidade em relação à instalação de uma praça de pedágio em São Sebastião do Caí. "Não queremos pedágio lá. Faremos tudo dentro das quatro linhas da Constituição para inviabilizar a praça no (bairro) Areião. Ou teremos que conversar muito, mas muito mesmo. E aqui quem fala é um prefeito do mesmo partido do governador", declarou Júlio Campani.

Proposta pela deputada Sofia Cavedon (PT), a audiência reuniu, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, lideranças políticas, empresariais e comunitárias do município, portando cartazes com inscrições contra o pedágio, que eram levantados a cada manifestação de crítica à instalação da praça no quilômetro 4 da ERS-122, em São Sebastião do Caí, próximo da divisa com Portão. Prevista para entrar em funcionamento em fevereiro de 2024, é uma das duas praças que será instalada no Vale do Caí. A outra deverá funcionar no quilômetro 30 da ERS-240, em Capela de Santana.

Os próximos passos das lideranças locais, que se somam a parlamentares críticos ao modelo de pedágio no estado, serão a tentativa de uma agenda com o governador Eduardo Leite e a realização de reuniões com o Ministério Público e o Ministério Público de Contas. "A comunidade precisa ser ouvida, e há pontos que necessitam ser esclarecidos. Estaremos juntos neste processo", afirmou Sofia, que presidiu o encontro e acolheu os encaminhamentos propostos pelos participantes. A deputada ressaltou que a indignação dos moradores não é só pelo local escolhido pelo Governo do Estado, mas pelo fato de ter cobrança nos dois sentidos e sem direito a isenção para moradores locais, ao contrário do atual pedágio da EGR no Rincão do Cascalho. "E a tarifa máxima proposta para o Caí é a mais alta entre as previstas na região", salientou.

Embora se declare a favor da concessão de rodovias, Campani argumentou que a praça no quilômetro 4 irá prejudicar diretamente trabalhadores e estudantes de dois bairros da cidade (Areião e São Martim), que terão que desembolsar R$ 11,90 (nos dois sentidos) para ir e vir. Além disso, inviabiliza cerca de 20 pequenos negócios ao longo da estrada, que terão dificuldades para serem acessados pelo público. Alega também que, inicialmente, a praça estava prevista para ser implantada no quilômetro 22, em Bom Princípio. A mudança de local ocorreu, segundo ele, a partir de uma decisão unilateral do governo, sem nenhum tipo de consulta à comunidade.