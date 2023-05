Famílias atingidas pela estiagem recebem crédito

Equipes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Estado (Incra/RS) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural do RS coletaram assinaturas de contratos do crédito emergencial estiagem em mais 14 municípios gaúchos. Famílias assentadas em Manoel Viana, Alegrete, São Francisco de Assis, Itacurubi, São Borja, Giruá, Capão do Cipó, São Luiz Gonzaga, Bossoroca, São Nicolau, Caibaté, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões e Encruzilhada do Sul são as próximas a assinar os documentos. A ação está programada para o período entre 16 e 19 e deve chegar a mais 1,3 mil famílias.

O recurso consiste em uma operação emergencial do Crédito Instalação na modalidade Apoio Inicial, no valor de R$ 5,2 mil por família, autorizada por decreto. A fase de coleta de assinaturas dos contratos iniciou em maio, e já percorreu onze municípios, abrangendo 86 assentamentos onde vivem mais de 3 mil famílias. Ao todo, o benefício deve chegar a cerca de 8 mil famílias no Rio Grande do Sul.