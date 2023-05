Trecho da BR-480 é municipalizado para Erechim

O trecho da BR-480, localizado dentro do perímetro urbano de Erechim, que inicia no km 68 até o km 73 foi transferido para a administração do município. A modificação foi publicada no Diário Oficial da União pelo diretor-geral substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim, Mario Rossi, explica que a municipalização deste trecho inicia na rótula que fica um pouco adiante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS - Campus Erechim) e vai até próximo ao pavilhão da Comunidade Linha Batistela. São 4,4 quilômetros de extensão

Segundo o secretário, a solicitação para municipalizar esta parte da rodovia foi feita em 2013. "Todo este trecho vai ficar compreendido, praticamente, dentro do nosso perímetro urbano, e com a municipalização, todas as benfeitorias e acessórios da rodovia ficam incorporados à malha rodoviária municipal", explica Mário.

O prefeito, Paulo Polis, ressalta que a prefeitura assume a manutenção da infraestrutura, fiscalização do trânsito e a segurança das pessoas, porém, também vai conseguir efetivar os serviços públicos para moradores e empresas localizadas às margens desta via. "A partir do momento da municipalização, por exemplo, vamos poder regularizar empresas. A prefeitura poderá fazer gestão nesta área, que antes não fazia, vai estabelecer as regras de recuos, entrada de loteamentos, iniciar processos de regularização, enfim, vai conseguir ser útil para a comunidade", destaca o prefeito.