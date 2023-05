Prefeitura recebe R$ 4 milhões para memorial da Boate Kiss em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria e o Ministério Público do Rio Grande do Sul realizaram a assinatura do convênio de repasse de recursos para a construção do Memorial da Kiss. O projeto do memorial está estimado em R$ 4 milhões, valor aprovado e que será repassado pelo Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

Em 13 de abril deste ano, o Conselho Gestor do Fundo classificou o projeto do Memorial às Vítimas da Kiss. O valor será repassado para a execução das obras do Memorial, que será instalado onde funcionava a casa noturna em Santa Maria (rua dos Andradas, 1925, Centro). A aprovação do projeto ocorre no ano em que a tragédia completa uma década.

A busca pelo Memorial às Vítimas da Kiss ocorre desde 2013, ano em que aconteceu o incêndio na casa noturna e que resultou em 242 mortes e mais de 600 sobreviventes. Contudo, em janeiro deste ano, o prefeito Jorge Pozzobom e o vice-prefeito, Rodrigo Decimo, levaram o projeto do memorial ao governador Eduardo Leite, em visita ao Palácio Piratini. Na ocasião, explicaram ao chefe do Executivo estadual que o projeto aguardava apreciação do Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados.

No ato, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, fez referência ao Ministério Público pela sensibilidade em entender o quanto o memorial será importante para Santa Maria e o mundo inteiro. "Esse memorial será um lugar onde vamos colocar muito amor, porque é isso que os pais querem. Lembramos com tristeza o ocorrido na Kiss, mas, ao mesmo tempo, estamos alegres porque vamos desfazer a ruína e construir a memória", externou o prefeito.

O projeto arquitetônico, que foi escolhido por meio de um concurso do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS), prevê um jardim naturalista circular de flores e um auditório. À sua volta, 242 pilares de madeira, cada um representando uma vítima da tragédia.

O procurador-geral de Justiça do Estado do RS, Marcelo Dornelles, falou da importância dos projetos beneficiados pelo fundo. "O memorial tem um significado de transformação nesse momento de dor e sofrimento que se que perdura e passará a ser um sentimento de amor, carinho e projeção de vida, isto é, que o projeto realmente venha de encontro com que os familiares esperam, um sentimento que representa significativamente a memória de cada um", declarou o procurador.