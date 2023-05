Terminal de ônibus em Estância Velha inicia operações

A partir desta segunda-feira (15), o itinerário do transporte coletivo circular e intermunicipal de Estância Velha já começa a passar pelo Terminal Rodoviário na rua Theodomiro Porto da Fonseca. O transporte coletivo sentido Novo Hamburgo vem pela rua Portão, acessando na rua Arthur Leopoldo Ritter até a rua Hugo Metz, entrando na Theodomiro Porto da Fonseca até o Terminal, depois dobra à direita na rua Portão no trajeto habitual.

O paradão da rua Portão, será desativado, a partir de segunda-feira. Os usuários devem se deslocar até o Terminal para embarcar no ônibus. Cartazes de avisos já estão sendo colocados no local informando a mudança.

Passageiros que utilizam o transporte interurbano da empresa Ouro e Prata também passarão a ser recolhidos no Terminal Rodoviário e não mais na rua Eça de Queiroz em frente ao Corpo de Bombeiros. Conforme o secretário de Segurança, Esporte e Bem-Estar. José Dresch, o novo Terminal vai oferecer mais conforto e segurança para a comunidade.

A grande novidade oferecida a partir de segunda-feira, dia do início de funcionamento do novo Terminal, é a passagem integrada. O usuário que precisar se deslocar de um bairro para outro, com parada alternativa no Terminal do Centro, terá 1h30 sem custo adicional para o embarque no segundo carro. A passagem integrada só vale para utilização no mesmo modal (circular/circular ou intermunicipal/intermunicipal), e para bairros diferentes, não podendo retornar gratuitamente para o bairro de saída.

Caso o usuário queira sair do bairro, parar no terminal e depois embarcar no intermunicipal deverá pagar apenas a diferença de R$ 1,00. Para obter a passagem integrada o usuário deve se dirigir até a empresa de ônibus e adquirir o cartão de passagens.