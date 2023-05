Hospital de São Leopoldo e RGE firmam acordo para instalação de usina solar no valor de R$ 3,5 milhões

O prefeito Ary Vanazzi recebeu a visita de representantes da empresa RGE. Na pauta, projetos para São Leopoldo e, em especial, ao Hospital Centenário (HC). A companhia e o grupo CPFL anunciaram investimentos na ordem de R$ 3,5 milhões em placas solares.

Ao todo serão instaladas 630kWp de potência em geração, produzindo 771MWh/ano. Traduzindo em números, a energia produzida vai gerar uma economia mensal estimada de 51%, representando R$ 115 mil por ano. "A RGE é uma empresa sediada na nossa cidade, na qual temos um diálogo permanente e parcerias importantes. Iniciativas como essa são um exemplo de compromisso social", destacou Vanazzi.

Presente na reunião, o presidente do Hospital Centenário Nestor Schwertner saudou a iniciativa e se comprometeu a oferecer a estrutura necessária para acelerar o serviço. "Nosso hospital é um orgulho e uma referência não só para a cidade, mas para toda a região. A parceria com a RGE traz modernidade e economia para a instituição", ressaltou. As placas serão instaladas na parte de trás do hospital, onde há um estacionamento. A meta da empresa é entregar a obra pronta até o final de setembro deste ano.