Senai vai oferecer 570 vagas em cursos gratuitos em São Leopoldo

O prefeito Ary Vanazzi recebeu representantes do Senai São Leopoldo e da indústria para o ato de adesão do município ao Programa Qualifica Indústria. O projeto é uma ação da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Senai, que tem como objetivo oportunizar capacitações profissionais da comunidade industrial e também da sociedade.

São 4.500 vagas gratuitas no Estado, sendo 570 em São Leopoldo, em diversos cursos de qualificação nas áreas Metalmecânica, Eletroeletrônica, Logística, Construção Civil e Polímeros, com no mínimo 160 horas e em turmas de 25 alunos nos turnos manhã e tarde.

Ao falar sobre o programa, o prefeito Ary Vanazzi destacou a importância para toda a comunidade. "Nos momentos mais difíceis é que precisamos nos esforçar para acumular conhecimento e encontrar soluções. Essa unidade possibilitará o crescimento de São Leopoldo, da economia e da renda da comunidade, produzindo um bem-estar social com mais segurança e entusiasmo", comentou.

O diretor regional do Senai, Carlos Trein, avaliou sobre a construção conjunta do projeto. "Esse é um programa que foi construído com a participação de muitas mãos, essencialmente da indústria. O Senai foi criado pela indústria e é mantido e gerido por ela, portanto, no momento que a indústria não encontra profissionais, o Senai tem uma grande responsabilidade. Junto com a prefeitura e demais parceiros, construímos esse programa desde o ano passado com foco nos desempregados. A qualificação também é uma modalidade da atuação do Senai onde, por meio da formação profissional, qualificamos alguém com baixo ou nenhum requisito para ocupar uma das tantas vagas dentro da indústria", comentou.