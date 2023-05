Hospital de Gravataí vai abrir setor de endoscopia

O Hospital Dom João Becker (HDJB), de Gravataí, iniciou a construção de seu espaço destinado a Endoscopia Digestiva Alta (EDA). Agora, as EDAs terão espaço próprio, no quinto andar, confeccionado exclusivamente para esse fim. A previsão é de que a nova área seja entregue em meados de junho, beneficiando pacientes do SUS e também de convênios/particulares.

O HDJB realiza em média 1.400 exames do gênero anualmente, no entanto os procedimentos ocorrem no Centro Cirúrgico. Por serem realizados no bloco, as EDAs hoje exigem o bloqueio de uma das oito salas do local. "Com a transferência das endoscopias para o quinto andar, vamos proporcionar duas melhorias com apenas uma ação. Os pacientes que precisam do exame terão uma área exclusiva e o Centro Cirúrgico poderá ampliar a sua produção e atender a demanda", afirma o superintendente do Dom João Becker, Antonio Weston.

A endoscopia é uma importante ferramenta para a detecção de doenças do aparelho digestório. O exame é indicado para avaliação diagnóstica e, quando necessário, tratamento das doenças da parte superior do tubo digestivo, incluindo o esôfago, o estômago e a porção inicial do duodeno. Ele é realizado introduzindo-se através da boca um aparelho flexível com iluminação central que permite a visualização de todo o trajeto examinado e a imagem é transmitida para um monitor.