Caxias do Sul vai investir R$ 16 milhões em cercamento eletrônico

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou nesta quinta-feira (11) o contrato com a empresa Vigillare Sistemas de Monitoramento, vencedora da licitação e que fornecerá as novas câmeras de videomonitoramento que integram o cercamento eletrônico do município. O contrato de locação de todos os equipamentos para o funcionamento da Central é de 168 meses (4 anos), no valor de R$ 16.6 milhões.

Ao todo serão 275 câmeras de segurança com alta performance para monitoramento a grandes distâncias e que captam e processam imagens com boa resolução, clareza e riqueza de detalhes. As câmeras possuem sistema analítico que farão a leitura de placas de veículos, com filmagem e gravação em tempo real, 24h por dia.

Nesta semana, o prefeito conferiu o andamento da obra de instalação do Centro Integrado de Segurança Pública de Caxias do Su0,l que está em fase final. O espaço de 1,2 mil metros quadrados fica localizado em um raio de 1km da Praça Dante Alighieri, centro da cidade e comportará monitores de vídeo que irão mostrar as imagens captadas pelas câmeras de segurança do cercamento eletrônico. A locação do imóvel é de 120 meses (10 anos), ao custo total de R$ 3.294 milhões